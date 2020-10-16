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Особый противопожарный режим ввели на территории Миасса

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В Миасском городском округе (Челябинская область) ввели особый противопожарный режим. Специалисты сообщают о высоком риске распространения возгораний и участившихся лесных пожарах.

15 октября пожар начался на территории Ильменского заповедника. Из-за особенностей территории к возгоранию не могла проехать специальная техника. Пожарные использовали ранцевые огнетушители. В ликвидации пожара участвовали 86 человек. Пламя удалось остановить, когда оно распространилось на площади 15 га, сообщает 1obl.ru.

Чтобы избежать новых возгораний, жителям Миасса запретили посещать леса. Кроме того, ограничение касается выжигания сухой травы и сжигания мусора. За нарушение особого противопожарного режима местным жителям грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в связи с угрозой лесных пожаров на всей территории Челябинской области.

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