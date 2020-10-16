Режим повышенной готовности ввели в Челябинской области из-за пожаров

В Челябинской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой лесных пожаров. В регионе ведется постоянное патрулирование и наблюдение за лесами.

За прошедшие сутки на Южном Урале ликвидировали десять природных возгораний. Общая площадь горения составила около 72 га. Возле озера Тургояк в настоящий момент действует пожар площадью около 24 га. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

С начала пожароопасного сезона в Челябинской области потушили 573 лесных пожара. Их общая площадь превысила 3,36 тыс. га.

В соседнем Башкортостане с начала недели зарегистрировали 18 лесных пожаров. Площадь горения составила 132 га. Причиной увеличения числа возгораний стала сухая погода.