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Более 130 га леса выгорело в Башкирии с начала недели

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В Башкортостане с начала недели зарегистрировано 18 лесных пожаров. Площадь горения составила 132 га.

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Причиной увеличения числа пожаров стала сухая погода. Все пожары удалось ликвидировать в день их возникновения. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Леса горели в Гафурийском, Учалинском, Баймакском и Залаирском районах. В тушении принимали участие 242 человека и 94 единицы техники. По данным министерства лесного хозяйства республики, причиной 16 возгораний стал человеческий фактор.

До установления снежного покрова в Башкирии будет действовать режим повышенной готовности. Специалисты проводят ежедневное патрулирование лесов. Пока в республике сохраняется третий и четвертый классы пожарной опасности.

Всего с начала года в региона произошло 149 лесных пожаров общей площадью 2,8 тыс. га.

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