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Дело возбудили по факту гибели мужчины при пожаре в Альметьевске

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Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили по факту пожара в многоэтажном доме в Альметьевске (Татарстан). Жертвой пожара стал 56-летний хозяин одной из квартир.

Возгорание произошло на улице Белоглазова. Предполагается, что причиной пожара стал хлопок паров бензина из канистры, рядом с которой стоял включенный утюг. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Частично разрушены оказались четыре квартиры. Жертвой пожара стал 56-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что огонь был локализован на площади 40 кв. м. Открытое горение на первом этаже ликвидировали за четыре минуты. Пожару присвоили первый ранг.

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