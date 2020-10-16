Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Татарстане

В результате пожара, который произошел в жилом доме на улице Белоглазова в городе Альметьевск, погиб человек. Причина возгорания выясняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 16 октября.

Личность погибшего устанавливается.

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу: ул. Белоглазова, д.121, поступила спасателям в 15:00 пятницы.

На место ЧП выезжали силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона, пожару был присвоен первый ранг. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже.

В 15:07 огонь локализовали на площади 40 кв. м, через четыре минуты открытое горение ликвидировали. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины.

Пресс-служба министерства опубликовала фотографии с места пожара. На них видно полностью выгоревшую квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома.

Устанавливается причина пожара. Агентство «Татмедиа» со ссылкой на одну из жительниц соседнего дома уточняет, что в доме произошел взрыв газа, выбиты окна. Отмечается, что на место ЧП выехали и.о. прокурора Альметьевска Марат Гимаев и зампрокурора города Роман Широков.

Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в Якутске при пожаре в жилом двухэтажном доме пострадала пенсионерка 1953 года рождения. Пожар произошел 15 октября в доме по улице Рихарда Зорге.

Огонь повредил обшивку пола и личные вещи на площади 2 кв. м. Предварительной причиной произошедшего назвали неосторожность при курении.