Прямой эфир

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате пожара, который произошел в жилом доме на улице Белоглазова в городе Альметьевск, погиб человек. Причина возгорания выясняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 16 октября.

Не дай газу: почему в России не прекращаются взрывы в жилых домах
Люди продолжают погибать из-за неисправного газового оборудования

Личность погибшего устанавливается.

По данным ведомства, информация о возгорании по адресу: ул. Белоглазова, д.121, поступила спасателям в 15:00 пятницы.

На место ЧП выезжали силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона, пожару был присвоен первый ранг. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже.

В 15:07 огонь локализовали на площади 40 кв. м, через четыре минуты открытое горение ликвидировали. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины.

Пресс-служба министерства опубликовала фотографии с места пожара. На них видно полностью выгоревшую квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома.

Устанавливается причина пожара. Агентство «Татмедиа» со ссылкой на одну из жительниц соседнего дома уточняет, что в доме произошел взрыв газа, выбиты окна. Отмечается, что на место ЧП выехали и.о. прокурора Альметьевска Марат Гимаев и зампрокурора города Роман Широков.

Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в Якутске при пожаре в жилом двухэтажном доме пострадала пенсионерка 1953 года рождения. Пожар произошел 15 октября в доме по улице Рихарда Зорге.

Огонь повредил обшивку пола и личные вещи на площади 2 кв. м. Предварительной причиной произошедшего назвали неосторожность при курении.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020