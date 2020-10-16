Жительница Якутска пострадала при пожаре в жилом доме

В Якутске при пожаре в жилом двухэтажном доме пострадала пенсионерка. Об этом ИА SakhaNews сообщили в ГУ МЧС России по Якутии.

Пожар произошел вечером в четверг, 15 октября, в доме на улице Рихарда Зорге. Прибывшие спасатели обнаружили, что из окон одной из квартир идет дым.

Огонь повредил обшивку пола и личные вещи на площади 2 кв. м. Пострадала женщина 1953 года рождения.

Предварительной причиной произошедшего называют неосторожность при курении.

16 октября сообщалось, что следователи задержали родителей троих детей, которые погибли при пожаре в самодельной постройке для жилья в Новосибирской области.