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Жительница Якутска пострадала при пожаре в жилом доме

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В Якутске при пожаре в жилом двухэтажном доме пострадала пенсионерка. Об этом ИА SakhaNews сообщили в ГУ МЧС России по Якутии.

Пожар произошел вечером в четверг, 15 октября, в доме на улице Рихарда Зорге. Прибывшие спасатели обнаружили, что из окон одной из квартир идет дым.

Огонь повредил обшивку пола и личные вещи на площади 2 кв. м. Пострадала женщина 1953 года рождения.

Предварительной причиной произошедшего называют неосторожность при курении.

16 октября сообщалось, что следователи задержали родителей троих детей, которые погибли при пожаре в самодельной постройке для жилья в Новосибирской области.

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