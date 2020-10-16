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Озеро у горы Гасфорта сделают резервным водохранилищем Севастополя

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Власти Севастополя не исключают использование озера у горы Гасфорта в качестве резервного источника водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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По его словам, которые приводит онлайн-издание «Новый Севастополь», сейчас в районе озера заканчиваются мероприятия, проведение которых необходимо для того, чтобы не потерять воду.

Оттуда будет отбираться такой же объем, что и на Кадыковском карьере, и на Черной речке, чтобы сохранить сам водоем.

Тем временем военные приступили к работам на водозаборе реки Бельбек. Они должны быть завершены к 1 марта.

Стоимость водозабора, который строится в Севастополе на реке Бельбек, а также проекта по переброске воды из Кадыковского карьера составляет порядка 5 млрд рублей.

Ранее вице-спикер законодательного собрания Владимир Немцев не исключал, что озеро у горы Гасфорта могут сделать резервным водохранилищем региона.

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