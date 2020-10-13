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Водозабор построят для водоснабжения Севастополя

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На реке Бельбек построят водозабор с очистными сооружениями для дополнительного водоснабжения Севастополя, где возник дефицит воды из-за засухи. Об этом 13 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Сооружение позволит уже в следующем году, помимо дополнительной воды для города, обеспечить водой село Камышлы. «Дал именно такое поручение. Считаю, что раз уж строим такой объект, то и водоснабжение надо делать сейчас, а не как планировалось — в 2023–2024 годах», — написал он на странице в Instagram.

Как отметил губернатор Севастополя, подготовительные работы по строительству уже начались. Водозабор построят военные строители, это позволит создать полноценный комплекс подачи дополнительной воды в городе.

Вода будет полностью очищена и пригодна для бытовых нужд населения.

Благодаря поручениям президента и решениям правительства страны на мероприятия по преодолению водного дефицита в Севастополе выделено почти 5 млрд рублей, добавил Развожаев.

Как стало известно накануне, в Симферополе могут начать использовать воду из реки Салгир. Возможность ее очистки рассматривают несколько российских научных организаций.

В конце сентября сообщалось, что в Крыму построят первый в стране опреснитель морской воды. Он должен решить проблему с водоснабжением полуострова.

Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным.

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