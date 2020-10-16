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Пенсионер погиб при пожаре в Ульяновской области

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В Ульяновской области проводится проверка по факту пожара в жилом доме. В здании обнаружили погибшего пенсионера.

Возгорание произошло в селе Старый Мостяк в Старокулаткинском районе. Пожарные прибыли на место через две минуты после поступления вызова. Тушение заняло около получаса. Однако специалисты отметили, что работу спасателей осложнило позднее обнаружение пожара.

Большая часть дома выгорела изнутри. В здании обнаружили тело 71-летнего хозяина дома. Об этом пишет 1ul.ru.

Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пожар уничтожил дом, в котором проживала семья с семью детьми. В момент возгорания двое детей были в школе. При пожаре сработал извещатель, благодаря чему матери удалось незамедлительно вывести детей на улицу.

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