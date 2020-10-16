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В Башкирии мать спасла пятерых детей из горящего дома

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В Башкирии пожар уничтожил дом многодетной семьи, которая воспитывает семерых детей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«16 октября 2020 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Заки Валиди в деревне Кирикеево Белокатайского района республики. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме. В момент происшествия там находилась многодетная семья, в том числе пятеро детей. Всего в семье на воспитании семеро детей, двое были в школе.

При возгорании в доме сработали пожарные извещатели, благодаря чему матери удалось незамедлительно вывести детей на улицу. Дом был уничтожен огнем полностью.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось, что пожарные эвакуировали четверых детей из многоквартирного дома, где произошел пожар. Жильцы подъезда не могли самостоятельно выйти на улицу из-за задымления.

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