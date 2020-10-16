Четырех детей спасли из задымленного дома в Омске

Пожарные эвакуировали четырех детей из многоквартирного дома, где произошел пожар. Жильцы подъезда не могли самостоятельно выйти на улицу из-за задымления.

Пожар произошел на улице Петра Осминина. По данным МЧС, огонь охватил дверь тамбура у выхода из подъезда. Площадь возгорания составила всего 5 кв. м. Однако в подъезде произошло сильное задымление, которое не давало жильцам покинуть квартиры. Об этом пишет ИА «Город55».

Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение и эвакуировали 15 человек, в том числе четверых детей. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в Якутске при пожаре в жилом двухэтажном доме пострадала пенсионерка 1953 года рождения. Задымление было обнаружено только в одной квартире, где загорелись личные вещи и обшивка пола.