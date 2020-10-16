Фонтаны начали консервировать в Туле

На территории Тулы стартовали работы по консервации городских фонтанов. Объекты благоустройства закроют к 30 октября.

Сотрудники подрядных организаций сливают воду из фонтанов и продувают трубопроводы с помощью компрессоров. Об этом сообщают «Тульские известия». После подготовительных работ специалисты демонтируют форсунки и частотные преобразователи, проведут очистку и обезжиривание чаш фонтанов, очистят фильтры. Консервация будет завершена до конца октября.

Всего к зимнему периоду подготовят семь комплексов.

Ранее сообщалось, что фонтаны начали консервировать в Астрахани. На объектах проводят санитарную обработку. Работы на самом большом фонтане, «Петровском», займут около двух недель.