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Фонтаны начали консервировать в Туле

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На территории Тулы стартовали работы по консервации городских фонтанов. Объекты благоустройства закроют к 30 октября.

Сотрудники подрядных организаций сливают воду из фонтанов и продувают трубопроводы с помощью компрессоров. Об этом сообщают «Тульские известия». После подготовительных работ специалисты демонтируют форсунки и частотные преобразователи, проведут очистку и обезжиривание чаш фонтанов, очистят фильтры. Консервация будет завершена до конца октября.

Всего к зимнему периоду подготовят семь комплексов.

Ранее сообщалось, что фонтаны начали консервировать в Астрахани. На объектах проводят санитарную обработку. Работы на самом большом фонтане, «Петровском», займут около двух недель.

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