Подготовка фонтанов к зиме началась в Астрахани

В Астрахани стартовала традиционная подготовка фонтанов к зимнему сезону. Специалисты приступили к консервации накануне, 12 октября.

Работы ведутся на фонтанах «Шутиха», «Водный аттракцион», «Свадебный вальс» и «Петровский». Сначала воду из них сольют и проведут санитарную обработку всей конструкции, после чего насосная система будет демонтирована, а кабели и световое оборудование свернуто. После такой подготовки конструкции накроют специальными щитами, сообщает «Астрахань-24».

Фонтан «Петровский» — самый крупный в городе. Работы на нем займут около двух недель.

Другие фонтаны, например на улице Савушкина и в Братском садике, начнут готовить к зиме на этой неделе. Всего в городе 14 водных объектов, которые находятся на содержании коммунальщиков.

10 октября о закрытии сезона фонтанов сообщил заместитель мэра Москвы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. По его словам, обычно работу фонтанов прекращают с 1 октября, однако в связи с теплой погодой мэр столицы Сергей Собянин продлил сезон до 10 октября.