В Москве пассажирка такси грозилась взорвать бомбу на площади

Пассажирка такси грозилась взорвать бомбу на площади Академика Курчатова на северо-западе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 16 октября.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов оцепляли эту площадь. Согласно последней информации, гражданку забрали в отделение полиции.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что в ходе осмотра взрывоопасных предметов у женщины не нашли.

В пресс-службе столичного ГУ МВД пояснили агентству, что женщину госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

В январе пассажирка самолета S7, летевшего из Симферополя в Москву, находясь на борту, заявила, что у нее в сумке бомба. Капитан самолета совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово.

После приземления пассажиров эвакуировали. Сотрудники ФСБ проверили багаж злоумышленницы и осмотрели воздушное судно. Тревога оказалась ложной.

В начале февраля Домодедовский городской суд Московской области отправил нарушительницу, Антонину Полодиянцеву, под домашний арест. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба»).

В середине сентября тот же суд освободил ее от уголовной ответственности, передает ТАСС.