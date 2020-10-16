Почти 20% жителей Тульской области поставили прививки от гриппа

В Тульской области прививки от гриппа поставили 290,7 тыс. человек. Вакцинацией охвачено 19,8% населения.

По данным Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе оценивается как благополучная. За неделю зарегистрировано около 7 тыс. случаев заболевания, что ниже эпидемического порога на 15%. Об этом пишут «Тульские известия».

Ранее сообщалось, что за неделю в Челябинской области выявлено более 40,9 тыс. случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости за неделю вырос на 11% среди совокупного населения. Среди школьников заболеваемость снизилась на 10%.