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Почти 41 тыс. случаев ОРВИ зафиксировали в Челябинской области

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За неделю в Челябинской области более 40,9 тыс. человек заболели ОРВИ. Уровень заболеваемости пока оценивается как неэпидемический. Об этом заявил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов во время заседания правительства.

Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ

По словам Семенова, показатель заболеваемости составляет 124 на 100 тыс. населения. Это на 11% больше, чем неделей ранее. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 10%. Об этом сообщает 1obl.ru.

Случаи гриппа в Челябинской области на данный момент не выявлены.

По последним данным, регион получил 58% федеральных поставок вакцины против гриппа.

14 октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 28 регионах, по населению старше 15 лет — в 56 регионах.

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