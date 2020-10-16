Маски могут начать продавать в общественном транспорте в Пскове

Власти Псковской области не исключают начала продаж средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Рассматривается возможность наделить этой обязанностью контролеров и водителей.

Инициатива обсуждалась на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Впрочем, директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев выразил сомнение в том, что это смогут делать контролеры. Он пообещал организовать продажу у водителей.

В свою очередь, вице-губернатор Василий Осипов, чьи слова приводит Псковская лента новостей, добавил, что большинство пассажиров имеют при себе маски, но надевают их только тогда, когда в общественный транспорт заходят контролеры.

Принято решение увеличить количество рейсов в утренние и вечерние часы и тем самым снизить концентрацию людей в транспорте. Уже известно, что на 11-м, 17-м, 6-м и 4-м маршрутах появятся так называемые сцепки, чтобы их разгрузить.