В Мытищах ликвидировали пожар в ТЦ «Красный кит»

Пожар в торговом центре «Красный кит» в Мытищах ликвидирован. Об этом сообщили в пятницу, 16 октября, в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 16:15 ликвидировано открытое горение, сейчас идет проверка. Площадь горения составила около 2 кв. м», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

В МЧС отметили, что из здания эвакуировали 2350 человек, в том числе 180 детей. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что на третьем этаже ТЦ «Красный кит» в Шараповском проезде произошло задымление. Была проведена эвакуация.

В конце августа спасатели МЧС дали советы, как вести себя, если в ТЦ наблюдается задымление.

В частности, в случае запаха дыма необходимо предупредить об этом других посетителей и работников ТЦ. В МЧС призвали не стесняться и кричать, так как бдительность может помочь избежать серьезных последствий.