Спасатели эвакуировали людей из-за задымления в ТЦ в Мытищах

Посетителей и персонал торгового центра «Красный кит» эвакуируют в подмосковных Мытищах. Об этом 16 октября сообщили «РИА Новости» в региональном главке МЧС.

«В торговом центре «Красный кит» в городском округе Мытищи сработала автоматическая пожарная сигнализация. Происходит задымление на втором и третьем этажах», — рассказал собеседник информагентства.

Он подчеркнул, что в настоящий момент людей эвакуируют.

В конце августа спасатели МЧС дали советы, как вести себя, если в ТЦ наблюдается задымление.

В частности, в случае запаха дыма необходимо предупредить об этом других посетителей и работников ТЦ. В МЧС призвали не стесняться и кричать, так как бдительность может помочь избежать серьезных последствий.

В мае в Томске ликвидировали пожар площадью 200 кв. м в крупном торговом центре.