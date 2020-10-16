Двух иностранцев арестовали в рамках уголовного дела о сделках с детьми под Москвой

В Подмосковье двое граждан соседних государств были арестованы в рамках расследования уголовного дела по факту совершения сделки в отношении детей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По данным следователей, 13 октября двое иностранцев в помещении одного из кафе подмосковного Одинцово безвозмездно передали на воспитание своего двухмесячного ребенка. Вместе с малышом они отдали новому «родителю» расписку об отказе от младенца и медицинские документы о его состоянии здоровья. После этого они были задержаны полицейскими.

О том, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о торговле людьми (п.п. «б,з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) ранее в пятницу сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«На допросе подозреваемые отказались от дачи показаний. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Аналогичное уголовное дело было возбуждено по еще одному факту безвозмездной передачи ребенка на воспитание в Подмосковье. Инцидент произошел в Долгопрудном в апреле этого года. Тогда женщина, находясь на территории Долгопрудненской центральной городской больницы, отдала знакомой своего новорожденного ребенка.

Новоиспеченная мать в сентябре решила покинуть территорию России и отправиться с ребенком к себе на родину, после этого правоохранителям стало известно о совершенном преступлении. Женщина также была арестована. Правоохранители устанавливают местонахождение биологической матери ребенка.