Два уголовных дела о сделках с детьми возбудили в Подмосковье

Следователи возбудили два уголовных дела по факту совершения сделок в отношении детей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, 13 октября 2020 года двое граждан одного из соседних государств, находясь в помещении кафе в городе Одинцово безвозмездно передали на воспитание своего собственного двухмесячного ребенка. Однако были задержаны оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области», — рассказала она.

Следователи изъяли расписку об отказе от младенца и медицинские документы о его состоянии здоровья.

В апреле аналогичное преступление было совершено в Химках — женщина безвозмездно передала своего новорожденного ребенка знакомой. В сентябре мать младенца покинула территорию России, а в октябре ее приятельница вместе с ребенком пыталась уехать на родину по подложным документам.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по п.п. «б,з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.

В январе в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с врожденной патологией, и мать отдала его фирме, занимавшейся суррогатным материнством. Малышу не оказали медпомощь, в итоге он скончался. Кроме него в импровизированном приюте находились еще трое новорожденных.

Были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. В рамках расследования дела задержаны восемь человек, среди них врачи частных медицинских центров и сотрудники коммерческих организаций. Руководитель фигурирующей в деле компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев находится в Лондоне.

По данным СМИ, еще одна фигурантка дела, Ирина Когут, скрывается на Украине. По данным следствия, женщина дважды была суррогатной матерью — в декабре 2014 года, когда родила девочку, и в октябре 2016-го, когда родила двойню. Следователи считают, что она знала о преступной составляющей схемы, организованной «Росюрконсалтингом», а значит, является соучастницей преступления.