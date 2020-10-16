Обыски прошли у главы минздрава Франции и экс-премьера страны

Во Франции полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения страны Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона. Об этом сообщает телеканал BFM.

Была обыскана квартира предшественницы Верана на посту главы минздрава Аньес Бюзен. Также обыски прошли у бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай и еще нескольких членов кабмина.

По данным телеканала, обыски прошли в рамках расследования действий властей в период пандемии коронавирусной инфекции.

Летом 2020 года ряд общественных ассоциаций и несколько объединений медиков, считающих, что борьба против коронавируса велась с опозданием и неэффективно, подали иски в отношении французских властей, сообщается на сайте kp.ru. По этим жалобам было начато предварительное расследование. Оно ведется по поручению Суда Французской Республики. Этот судебный орган рассматривает соблюдение законов высшими должностными лицами. Исключением является президент страны, пользующийся иммунитетом.

Серия обысков прошла на следующий день после телеинтервью президента Франции Эммануэля Макрона на тему новых мер по борьбе с коронавирусом. Глава государства объявил о введении в парижском регионе комендантского часа из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Будут закрыты все рестораны и театры, сообщает НСН. Штраф за нарушение комендантского часа составит €135, а за повторное нарушение — €1,5 тыс. Аналогичные ограничительные меры коснутся также восьми французских городов.

По данным международного статистического бюро Worldometer, во Франции на сегодняшний день зафиксировано 809 694 случая коронавируса. Скончались 33 125 человек с подтвержденным COVID-19, выздоровели 104 082 пациента.