Макрон объявил о введении комендантского часа в парижском регионе

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 14 октября, объявил о введении в парижском регионе комендантского часа из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Аналогичные ограничительные меры коснутся также восьми французских городов, в их числе: Тулуза, Лилль, Гренобль и Руан, передает слова французского лидера телеканал BFMTV.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00 ежедневно на протяжении не менее четырех недель.

Нарушителям этого режима придется заплатить штраф в размере €135. В случае выявления факта повторного несоблюдения комендантского часа штраф составит €1,5 тыс.

Макрон признал, что в настоящий момент ситуация с COVID-19 в стране вызывает тревогу и требует принятия решений.

«Мы находимся в периоде, который является второй волной», — заявил президент.

Макрон подчеркнул, что на сегодняшний день в стране выявляется по 20 тыс. новых случаев инфекции в день и медработники, ухаживающие за больными, «очень устали». Вдобавок к этому, в стране не осталось резервных коек для госпитализации.

По данным международного статистического бюро Worldometer во Франции на сегодняшний день зафиксировано 779 063 случаев коронавируса, в том числе 22 591 — за последние сутки. Скончались 33 037 человек с подтвержденным COVID-19, выздоровели 103 413 пациентов.