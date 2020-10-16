Виадук в Воронеже отремонтируют за 250 млн рублей

В Воронеже 24 октября остановится движение по виадуку на улице Ленина. Изношенный мост закроют на ремонт. Общий объем инвестиций в реконструкцию объекта превысит 250 млн рублей. Генеральным подрядчиком выступает ООО «СМУ-90».

Как рассказали ИА «Абирег» в городской администрации, работы могут растянуться на 1,5 года. Для более быстрой сдачи моста в эксплуатацию в проектно-сметную документацию были внесены изменения. В частности, новый путепровод будет состоять не из двух пролетов, как сейчас, а из одного.

До начала демонтажа старого сооружения строители должны установить балки на строящейся эстакаде, перенести участок водопровода с тротуарной части, сделать фрезерование покрытия на мосту и демонтировать трамвайные пути.

Мэр города Вадим Кстенин заявил, что откладывать ремонт моста на улице Ленина было нельзя, поскольку безопасность людей превыше всего.

Ранее сообщалось, что Петровская набережная в Воронеже перейдет в региональную собственность. Формирование единого участка позволит приступить к благоустройству. На набережной построят спортивные объекты, многофункциональную арену, образовательные учреждения, медицинский центр, а также ряд коммерческих объектов.