Петровскую набережную в Воронеже переведут в областную собственность

Правительство Воронежской области намерено перевести земельные участки территории Петровской набережной в областную собственность. Формирование единого участка позволит приступить к благоустройству.

Речь идет о частных, городских и федеральных участках набережной. После передачи земель в областную собственность власти определят виды разрешенного использования территории. По словам помощника губернатора Константина Кузнецова, на набережной планируется строительство спортивных объектов, многофункциональной арены, образовательных учреждений, медицинского центра, а также ряда коммерческих объектов. Об этом пишет ИА «Абирег».

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что сложный проект потребует государственно-частного партнерства.

Ранее глава региона дал поручение подготовить техническое задание на разработку проекта благоустройства Петровской набережной.