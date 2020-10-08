Прямой эфир

Петровскую набережную в Воронеже переведут в областную собственность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Воронежской области намерено перевести земельные участки территории Петровской набережной в областную собственность. Формирование единого участка позволит приступить к благоустройству.

Речь идет о частных, городских и федеральных участках набережной. После передачи земель в областную собственность власти определят виды разрешенного использования территории. По словам помощника губернатора Константина Кузнецова, на набережной планируется строительство спортивных объектов, многофункциональной арены, образовательных учреждений, медицинского центра, а также ряда коммерческих объектов. Об этом пишет ИА «Абирег».

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что сложный проект потребует государственно-частного партнерства.

Ранее глава региона дал поручение подготовить техническое задание на разработку проекта благоустройства Петровской набережной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020