Алиев заявил о запросе Арменией перемирия в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 16 октября, сообщил, что Армения запросила перемирие в зоне карабахского конфликта.

Ранее в этот же день минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в нанесении ракетного удара по территории Ордубадского района под Нахичеванем. Представитель минобороны Армении Шушан Степанян опровергла данную информацию.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

4 октября, президент Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах.

14 октября армянский премьер Никол Пашинян в обращении к нации сообщил, что Баку потребовал от Еревана сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе. По его словам, в противном случае власти Азербайджана угрожали решить вопрос войной, однако кабмин Армении отказался рассматривать эту ситуацию в данном контексте.

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