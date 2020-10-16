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Пять новых случаев АЧС выявили в Самарской области

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На территории Самарской области выявили пять новых случаев африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание обнаружили как у диких, так и у домашних животных.

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По данным Россельхознадзора, в Красноярском крае вирус выявлен в патологических материалах у погибшей в фермерском хозяйстве свиньи. В Безенчукском районе один погибший кабан найден на территории ООО «Волжское» и шесть животных — в границах лесной зоны, которая закреплена за областном обществом охотников и рыболовов «Кануевское».

Вблизи города Новокуйбышевска также обнаружен погибший кабан, сообщает НИА «Самара».

Всего с начала 2020 году в регионе выявлено 115 случаев заболевания африканской чумой свиней. В двух случаях геном АЧС был обнаружен в продукции животноводства.

Ранее сообщалось, что вирус АЧС был выявлен на одном из продуктовых складов в Великом Новгороде. Геном вируса обнаружили в колбасе, которую произвел мясокомбинат в Воронежской области. Всего на складе в холодильнике хранилось около 14 кг колбасных изделий.

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