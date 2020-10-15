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Вирус АЧС обнаружили в воронежской колбасе в Великом Новгороде

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На одном из продуктовых складов в Великом Новгороде нашли ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в колбасе, которую произвел мясокомбинат в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 15 октября.

«Геном вируса африканской чумы свиней выявлен в колбасных изделиях, произведенных на одном из мясокомбинатов Воронежской области», — отмечают в правительстве.

Всего на этом складе в холодильнике хранилось около 14 кг колбасных изделий.

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В связи с этим в Новгородской области с 13 октября введены ограничительные меры, сообщается на сайте областного комитета по ветеринарии. Карантин продлится до 22 октября. Соответствующий указ издал губернатор региона.

В указе уточняется, что ДНК вируса обнаружили в холодильнике № 2 на складе ООО «Промид».

Ранее в четверг руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов заявил на пресс-конференции в онлайн-формате, что вспышка африканской чумы свиней стала причиной для уничтожения более 34 тыс. голов этих животных в двух очагах заболевания и в радиусе 5 км от них в Калачеевском районе региона. Трансляцию конференции ведет правительство региона на своей странице во «ВКонтакте» 15 октября.

По словам Сапронова, происходит изъятие свиней из личных подсобных хозяйств, людям выплачивают компенсацию более 100 рублей за 1 кг живого веса свиньи.

В начале октября СМИ сообщали, что в Калачеевском районе Воронежской области зафиксирован очаг вируса АЧС, в том числе в свинарнике-маточнике колхоза «Большевик». Указом губернатора на предприятии ввели полный карантин.

ТАСС уточняет, что вспышка АЧС была зафиксирована в том числе на предприятии по выращиванию свиней «Специализированное хозяйство «Калачеевское» в поселке Пригородный, в котором насчитывается более 34 тыс. голов, и в личном подсобном хозяйстве.

Африканская чума свиней — болезнь, передающаяся при контакте с больными животными с помощью клещей и через продукты из свинины. Вакцины нет, почти все заболевшие животные умирают. Человек ей заразиться не может.

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