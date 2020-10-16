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В «Опоре России» дали советы по выходу на прирост населения в стране

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с «Известиями» 16 октября рассказал о первоочередных мерах, необходимых для выхода на прирост населения в стране.

Накануне стало известно, что в 2020 году численность населения России может сократиться на 352 тыс. человек и это станет максимумом с 2006 года. Об этом говорится в проекте Единого плана по достижению национальных целей развития, который есть в распоряжении «Известий»

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«В ситуации кризиса актуальными инструментами будут программы, нацеленные на сокращение безработицы, обеспечение роста доходов граждан и общей стабильности в экономике. Также необходимо сохранить программу материнского капитала и увеличить выплаты для семей с детьми», — сказал Павел Сигал.

По его словам, демографический провал в России традиционно случается в эпохи кризисов. Так было в 90-е годы прошлого века, в 2008-м году и в 2014-м, отметил первый вице-президент «Опоры России».

В тоже время он подчеркнул, что стабильный прирост населения России был отмечен в период с 2010 года. Этому способствовал общий подъем благосостояния граждан, стабильный рост доходов, правительственные программы по повышению рождаемости и популяризации здорового образа жизни.

«То есть, с одной стороны, в ситуации стабильности и возможности долговременного планирования в российских семьях появляется больше детей, программа материнского капитала значительно поддерживает эту тенденцию. С другой стороны — активное продвижение здорового образа жизни, индексация пенсий и целевая материальная поддержка наименее обеспеченных слоев населения. Эти комплексные меры обеспечивают рост численности населения», — заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября рассказал, что в Кремле сосредоточены на том, чтобы минимизировать сокращение населения, а затем выйти на тренд роста. Он отметил, что население сокращается из-за двух демографических ям, которые были вызваны Великой Отечественной войной и последствиями 1990-х годов.

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