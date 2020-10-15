Власти ухудшили прогноз по сокращению населения России в 2020 году

В 2020 году на фоне пандемии численность населения России сократится на 352 тыс. человек, что станет максимумом с 2006 года. Об этом говорится в проекте Единого плана по достижению национальных целей развития, который есть в распоряжении «Известий» (его подлинность подтвердили два источника, близких к кабмину).

Согласно документу, выход на положительные темпы прироста населения произойдет только в 2030 году: в 2021-ом прогнозируется убыль в размере 290 тыс., в 2022-ом — 238 тыс., в 2023-ем —189 тыс., а в 2024-ом — 165 тыс. человек.

При этом оценка властей ухудшилась более чем в два раза относительно версии плана, разработанной в августе этого года. В ней прогнозировалось сокращение населения на 158 тыс. человек и выход на положительные темпы прироста уже в 2022 году.

Ожидаемый уровень бедности также претерпел изменения относительно предыдущего документа. Власти улучшили оценку по нему на 0.2 п.п. — с 13,3% россиян до 13,1%. В 2019 году он составил 12,3%. Более позитивным стал прогноз и по доле граждан, регулярно занимающихся спортом: по итогам 2020 года она составит 43,5%, а не 33%, как предполагалось ранее.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству в срок до 30 октября привести национальные проекты в соответствие с целями июльского указа и подготовить единый план по достижению целей национального развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. «Известия» направили запрос в аппарат правительство и Минтруд.