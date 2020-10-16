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Песков рассказал о планах добиться демографического роста в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября рассказал, что в Кремле сосредоточены на том, чтобы минимизировать сокращение населения, а затем выйти на тренд роста.

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Он отметил, что население сокращается из-за двух демографических ям, которые были вызваны Великой Отечественной войной и последствиями 1990-х годов.

«К сожалению, здесь они сошлись вместе, поэтому негативные тренды. Принимаются максимально возможные энергические меры для того, что стимулировать рождаемость», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что государство в настоящее время поддерживает материнство и эта помощь, по его словам, обязательно даст свой результат.

Накануне стало известно, что в 2020 году численность населения России может сократиться на 352 тыс. человек и это станет максимумом с 2006 года.

В начале сентября директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад спрогнозировал, что население России к концу века сократится на 40 млн человек, пишет «Газета.ру».

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

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