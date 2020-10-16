Попова рассказала о последствиях безответственного отношения к мерам против COVID-19

Нынешние показатели заболеваемости COVID-19 будут превышены, если россияне продолжат безответственно относиться к мерам против коронавируса. Об этом заявила 16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас во всей стране идет одномоментный подъем, естественно, и цифры сегодня выше. Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог преступить», — отметила Попова в интервью Первому каналу.

Она подчеркнула, что рост числа граждан с новой коронавирусной инфекцией в России связан, в том числе, с увеличением количества источников заражения в стране.

«Сегодня во всех субъектах РФ, во всех городах, практически во всех населенных пунктах есть люди, встретившиеся с COVID, есть источники этой инфекции. И чем больше мы регистрируем, тем больше источников в нашем обществе, в популяции, значит, больше рисков заразиться», — сказала Попова.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с ростом заболеваемости COVID-19, однако власти держат ситуацию под контролем.

Специалисты из компании «Промобот» в пятницу пришли к выводу, что вторая волна коронавируса в России достигнет своего пика 22 ноября и после этой даты число новых случаев COVID-19 пойдет на спад, пишет «Газета.ру».

Накануне Попова рассказала, что основная масса заболевших — это люди от 30 до 60 лет и среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структур госуправления.

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