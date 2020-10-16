Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 4,1% на новостях об отмене сделки с TCS Group

Акции российской транснациональной компании «Яндекс» после известий об отмене сделки с TCS Group упали на 4,1% к отметке закрытия предыдущей сессии. Об этом в пятницу, 16 октября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, на 12:07 мск стоимость одной ценной бумаги компании составила 4560,2 рубля. К 13:40 мск котировки акций замедлили снижение и бумаги торговались на уровне 4664 рубля за штуку. К 15:00 по мск они опять немного потеряли в цене — 4657,4 рубля за штуку.

Об отказе TCS Group Holding PLC — головной структуры банка «Тинькофф» — заключать сделку с IT-компанией о покупке группы стало известно ранее в этот же день. После этого котировки «Яндекса» начали терять свои позиции.

Как пишет издание The Bell со ссылкой на письмо акционера TCS Group Олега Тинькова, сделка не состоялась из-за разногласий сторон в видении ее результатов. Так, руководство «Яндекс» хотело провести поглощение группы, а Тиньков ожидал объединения.

«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндекс». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — говорится в письме.

TCS Group и «Яндекс» объявили о договоренности о покупке интернет-холдингом группы за $5,48 млрд 22 сентября. Стороны отмечали, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности, поскольку группа должна пройти комплексную проверку, а интернет-холдингу предстоит получить согласие акционеров на сделку. После этого акции IT-компании стали расти и на следующий день обновили исторический максимум, достигнув 5496 рублей за акцию, пишет «Газета.ру».

При этом 14 октября The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, писало, что Олег Тиньков обсуждает продажу группы «Тинькофф» с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. По данным собеседника издания, группу могут купить МТС или МТС Банк, а деньги под эту сделку структуры предпринимателя могут привлечь в Сбербанке.