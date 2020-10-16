Мурашко объявил о начале испытаний «Спутника V» на добровольцах старше 60 лет

В России стартовали исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что для данной категории пациентов надо выработать свои параметры вакцинации.

Разрешение на проведение соответствующих испытаний ведомство выдало 13 октября. Тогда же сообщалось, что испытания пройдут на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. В них примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса.

Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 объявил президент РФ Владимир Путин 15 октября. Препарат «ЭпиВакКорона» разработан новосибирским центром «Вектор», пишет «Газета.ру».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в пострегистрационных клинических испытаниях «ЭпиВакКороны» примут участие 40 тыс. добровольцев, среди которых 150 граждан старше 60 лет. Первая партия вакцины, по ее словам, будет состоять из 60 тыс. доз.

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