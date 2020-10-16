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Новые меры поддержки ввели для предпринимателей Амурской области

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В Амурской области предпринимателям предоставят новые меры поддержки. Об этом рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Новые меры помощи бизнесу стартуют в октябре, и мы рассчитываем, что направления по модернизации, лизингу и ремонту будут востребованы не менее, чем те, которые уже были применены у нас в области», - цитирует министра Амурская Служба Новостей.

Старкова отметила, что с начала пандемии коронавируса правительство региона сконцентрировалось на плотном взаимодействии с бизнес-сообществом. Это позволило запустить ряд механизмов помощи.

Об этом также говорил и губернатор Василий Орлов. По его словам, после пандемии необходимо будет и дальше оказывать помощь предпринимателям.

«Рано или поздно мы справимся с распространением коронавирусной инфекции, и нужно думать в целом о дальнейшем развитии системы предпринимательства в Приамурье», - заявил губернатор.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами заявил, что государство продолжит оказывать поддержку наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям экономики, в том числе малому и среднему бизнесу. Подробнее в сюжете.

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