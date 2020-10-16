Штормовое предупреждение объявили в Омской области

На территории Омской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в выходные в регионе усилится ветер.

В ближайшие дни в Омской области ожидается сухая погода. Ветер при этом усилится до 20 м/с. МЧС просит местных жителей не выжигать сухую растительность, не разводить костры и не поджигать мусор. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Во время усиления ветра не рекомендуется укрываться за деревьями и рекламными щитами. Также стоит избегать линий электропередач.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье наступит похолодание.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Свердловской области. Согласно прогнозам, ветер на Урале усилится до 21 м/с.