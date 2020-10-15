Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области

МЧС предупреждает жителей Свердловской области об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, ветер на Урале усилится до 21 м/с. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Спасатели напоминают, что при нахождении на улице необходимо избегать рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Автомобилистов просят не парковаться под деревьями. При нахождении в помещении следует закрыть двери и окна, а также по возможности отключить электроприборы.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра 15 и 16 октября.