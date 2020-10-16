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Песков призвал «не читать ерунды» в связи с заявлениями о работе Деркача на Россию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о заявлении американского минфина о том, что украинский депутат Андрей Деркач якобы работает на Москву, в российские спецслужбы.

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Представитель Кремля также заявил, что он не знал о подобных публикациях. «Обращайтесь, пожалуйста, в российские спецслужбы, а еще лучше не читайте такую ерунду в газетах», — заявил в пятницу, 16 октября, Песков в ходе пресс-конференции.

Ранее Минфин США опубликовал заявление, в котором говорится, что Деркач был «российским агентом». Кроме того, министерство ввело санкции в его отношении.

Вашингтон отметил, что украинский парламентарий прямо или косвенно принимал участие в деятельности по подрыванию предстоящих президентских выборов в США в 2020 году.

11 ноября 2019 года Деркач обвинил сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера в получении средств от украинской компании Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. По данным депутата, в пользу посредников и Байдена-младшего в общей сложности было переведено как минимум $16,5 млн.

Также он добавил, что ранее финансовая разведка Латвии передала Генпрокуратуре и госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

В сентябре текущего года директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в комитете палаты представителей американского конгресса, заявил, что Россия якобы продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США. Вместе с тем он признал, что никаких кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не зафиксировано.

После этого Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.

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