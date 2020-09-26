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Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она, якобы, вмешивается в предвыборный процесс. Об этом политик сказал в эфире телеканала NBC, обращаясь к российскому руководству.

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«Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наш суверенитет», — заявил Байден.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что Россия якобы продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США. Вместе с тем он признал, что никаких кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не зафиксировано.

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что для грядущих выборов главы государства наибольшую опасность представляет Китай, а не Россия.

Впервые в США зазвучали обвинения России во вмешательстве в 2016 году после победы Трампа на выборах. Демократы обвинили Москву в оказании влияния и сговоре с республиканцем Трампом.

РФ и сам Трамп обвинения категорически отвергли. В Кремле назвали подобные заявления внутриполитической борьбой. Кроме того, специальные расследования ФБР и других спецподразделений показали отсутствие сговора.

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