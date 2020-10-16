Песков рассказал о поздравительных телеграммах Путина

Президент России Владимир Путин чаще всего поздравляет своих коллег с днем рождения телеграммой, которая передается по дипломатическим каналам. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как правило, чаще всего отправляет телеграмму по дипломатическим каналам, она передается через МИД, затем через посольство, наше посольство в той стране», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в зависимости от уровня взаимоотношений президент России может дополнить телеграмму поздравлениями по телефону.

11 октября Владимир Путин рассказал, как его поздравляют с днем рождения внуки. Российский лидер получает от них поделки и рисунки. Он также отмечал, что всегда ждет поздравлений с днем рождения от друзей, детей и внуков.