В Госдуме назвали полезным решение сделать 31 декабря 2021 года нерабочим днем

Выходной день 31 декабря при сохранении баланса рабочих и нерабочих дней не нанесет ущерба экономике и будет полезен. Такое мнение «Известиям» выразил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в пятницу, 16 октября.

Ранее в этот день правительство России определило пятницу, 31 декабря 2021 года, нерабочим днем. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

«Главное, что сохранится баланс интересов и работников, и работодателей. Конечно, это не значит, что 31 декабря никто не будет работать. В стране есть сферы, которые работают вне зависимости от праздников. Оперативные службы, ряд отраслей услуг», — подчеркнул глава комитета.

Право объявлять выходным днем 31 декабря находится на федеральном уровне, а у регионов таких полномочий нет, отметил депутат. По его мнению, после 2021 года 31 декабря продолжит быть выходным днем в России.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

Ранее, в июне, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект, предполагающий сокращение периода новогодних праздников с 1 по 3 января в качестве компенсации нерабочих дней в 2020 году.