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На Украине зафиксирован новый рекорд по суточному приросту COVID-19

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На Украине за минувшие сутки выявили еще 5992 случая коронавируса, это новый максимум суточного прироста заболевших COVID-19. Такие данные в пятницу, 16 октября, привел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской (544) и Одесской (502) областях, а также в Киеве (455).

За прошедшие 24 часа скончались еще 92 человека, выздоровели 2269 пациентов.

В целом за всё время распространения коронавируса в стране выявлен 287 231 случай COVID-19, вылечились 121 919 человек. Зарегистрировано 5394 случая летального исхода.

Ранее рекорд по заболеваемости в стране был зафиксирован 9 октября. Тогда, по данным системы мониторинга распространения коронавируса, зарегистрировали 5804 новых случая.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывал продлить карантин в стране до конца текущего года, передает «112 Украина».

Ранее, 13 октября, украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что страна может начать закупать российскую вакцину от коронавируса под видом европейской. По его словам, препарат будут направлять в Евросоюз, там его перельют и привезут на Украину уже «не как российскую вакцину», пишет «Газета.ру».

9 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Кaчура призвал Киев закупить российскую вакцину «Спутник V», так как главным приоритетом для государства должны быть жизнь и здоровье граждан.

Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит «настоящую» вакцину из Евросоюза.

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