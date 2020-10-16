Врач назвала способы выявить бессимптомное течение коронавируса

О бессимптомном течении коронавирусной инфекции могут говорить потеря обоняния или вкуса. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что осмотрительность также следует проявлять, если кто-то из окружающих заболел COVID-19.

Эксперт призвала сдавать тест на коронавирус в случае подозрения на его наличие.

Обнаружить COVID-19, напомнила Соседова, помогает и компьютерная томография, выявляющая изменения в легких.

15 октября врачи рассказали о заболеваниях, которые повышают риск смерти при коронавирусе. Среди самых опасных были названы ожирение и диабет.

По состоянию на 15 октября, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 354 163. Вылечились 1 048 097 человек. Зафиксирован 23 491 случай летального исхода. Данные на 16 октября ожидаются позднее.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.