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Вторая ночь без обстрелов прошла в Степанакерте

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Вторая ночь подряд без обстрелов прошла в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте, сообщает корреспондент «Известий» 16 октября.

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По словам журналиста, за последние двое суток в целом обстановка в городе стала значительно спокойнее.

Накануне «Известия» сообщали об обстреле Степанакерта силами РСЗО ВС Азербайджана, в столице НКР прогремело порядка десяти разрывов.

Баку также информировал о взятии под свой контроль еще шести населенных пунктов в регионе. При этом в Азербайджане подчеркнули, что наступление будет продолжаться до тех пор, пока Армения не начнет соблюдать условия перемирия.

Кроме того, Баку обвинил Ереван в «непрерывном ежедневном» нарушении перемирия.

«Под артиллерийским обстрелом находятся Агдамский, Агджабединский, Геранбойский и Тертарский районы Азербайджана», — сообщается в Twitter МИД республики.

В минобороны Армении, в свою очередь, 14 октября заявили об атаке противником одного из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Мартакерте (НКР).

Баку отверг эти обвинения, заявив, что азербайджанская армия «не нацелена на гражданскую инфраструктуру и невоенные объекты».

В тот же день, 14 октября, корреспондент «Известий» сообщил об ударе по школе и школьной библиотеке, а также по детскому саду, расположенным в городе Мартуни непризнанной республики. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако в первый же день перемирия Баку и Ереван обвинили друг друга в продолжении атак.

Конфликт в Карабахе продолжается с февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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