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Генпрокурор РФ поручил проверить цены на продукты на Курилах

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить цены на продукты и товары первой необходимости на Курильских островах. Такое распоряжение он дал в ходе приема жителей региона 16 октября.

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«Проверьте ценообразование на всех четырех островах на товары первой необходимости, на продукты питания, кто формирует здесь цены», — цитирует Краснова «РИА Новости».

Также генпрокурор поручил проверить себестоимость доставки продуктов на острова.

В ходе рабочего визита на Дальний Восток Краснов проводит встречи с жителями и предпринимателями, а также сотрудниками региональной прокуратуры, информирует ведомство.

Большое количество заявлений было связано, в частности, с защитой жилищных прав граждан, вопросами социальной поддержки населения и реализации программы «Дальневосточный гектар», добавили в Генпрокуратуре.

Ранее, 28 сентября, премьeр-министр РФ Михаил Мишустин утвeрдил нaциональную прoграмму рaзвития Дaльневосточного федeрального oкруга до 2035 года, согласно которой в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, реконструировано 40 аэропортов, осуществлено повсеместное подключение к Сети.

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