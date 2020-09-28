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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает пресс-служба кабмина.

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Как уточняется, основные цели программы — это ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни местных жителей.

Согласно программе, в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, реконструировано 40 аэропортов, кроме того, должно быть осуществлено повсеместное подключение к интернету.

«В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров», — отмечается в сообщении.

Особый акцент сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

Программу планируется реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий.

Мишустин в августе совершил рабочую поездку на Дальний Восток. На заседании правительства 23 сентября он поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

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