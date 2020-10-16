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Спрогнозирован период увеличения числа новых случаев COVID-19

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Число новых случаев COVID-19 в России будет увеличиваться до первой декады ноября, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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При этом летальность от коронавируса не изменилась за время эпидемии

По его словам, в настоящее время страна находится в фазе роста заболеваемости, и согласно законами эпидемиологии, этот период продлится около двух инкубационных периодов.

«Это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост — примерно до первой декады ноября», — цитирует специалиста 16 октября «РИА Новости».

По итогам 15 октября в РФ всего выявлено свыше 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 23,4 тыс., выздоровели свыше 1,04 млн. Суточный прирост составил 14 231 случая.

В четверг дептранспорта Москвы объявил, что пассажиров перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток.

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