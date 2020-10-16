Прямой эфир
Сюжет:

Трамп заявил об отсутствии у него пневмонии при госпитализации с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что ему не диагностировали пневмонию во время госпитализации. Об этом он рассказал 15 октября на предвыборном мероприятии в Майами.

Не кот начхал: COVID-19 у Трампа подкосил его шансы на переизбрание
Демократы сочувствуют заразившемуся президенту и ощущают прилив сил в борьбе за Белый дом

При этом американский лидер отметил, что медики сообщали ему о некоторых изменениях в тканях легких.

«Они сказали, что легкие, возможно, немного отличаются, немного заражены», — цитирует Трампа NBC News.

Кроме того, глава Белого дома ушел от ответа на вопрос, проходил ли он тестирование на коронавирусную инфекцию в день его дебатов с кандидатом от демократов на ноябрьских выборах Джо Байденом.

Ранее в четверг должны были состояться вторые очные дебаты кандидатов на пост президента США, однако Трамп отказался от участия, узнав, что их решено проводить в онлайн-формате.

Причиной такого решения организаторы назвали факт того, что Трамп в начале октября лечился от COVID-19.

В итоге политики провели отдельные встречи с избирателями: Трамп в Майами, а Байден в Филадельфии.

Последние дебаты запланированы на следующий четверг, 22 октября. Сами президентские выборы пройдут 3 ноября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020