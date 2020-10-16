Трамп заявил об отсутствии у него пневмонии при госпитализации с COVID-19

Переболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что ему не диагностировали пневмонию во время госпитализации. Об этом он рассказал 15 октября на предвыборном мероприятии в Майами.

При этом американский лидер отметил, что медики сообщали ему о некоторых изменениях в тканях легких.

«Они сказали, что легкие, возможно, немного отличаются, немного заражены», — цитирует Трампа NBC News.

Кроме того, глава Белого дома ушел от ответа на вопрос, проходил ли он тестирование на коронавирусную инфекцию в день его дебатов с кандидатом от демократов на ноябрьских выборах Джо Байденом.

Ранее в четверг должны были состояться вторые очные дебаты кандидатов на пост президента США, однако Трамп отказался от участия, узнав, что их решено проводить в онлайн-формате.

Причиной такого решения организаторы назвали факт того, что Трамп в начале октября лечился от COVID-19.

В итоге политики провели отдельные встречи с избирателями: Трамп в Майами, а Байден в Филадельфии.

Последние дебаты запланированы на следующий четверг, 22 октября. Сами президентские выборы пройдут 3 ноября.