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В США победу СССР на Курской дуге объяснили помощью союзников

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Американское издание Popular Mechanics перечислило самые значимые, на своей взгляд, бои во время Второй мировой войны, и объяснило победу советских войск над силами Третьего рейха на Курской дуге «помощью союзников».

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Издание отметило, что сражение 1943 года на Курской дуге считается величайшим танковым боем той войны. Однако, по мнению автора материала Дэвида Хэмблинга, «благодаря дешифровщикам союзников, русские заранее получили предупреждение (о наступлении немцев) и построили оборонительные линии из рвов и минных полей».

«Когда немецкое наступление застопорилось, маршал [Георгий] Жуков начал контратаку и отбросил немцев с большими потерями», — говорится в материале.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Как и другие крупные сражения на территории СССР, считается одним из переломных моментов Второй мировой. После победы Красная армия перешла в наступление.

8 мая Белый дом опубликовал поздравление с окончанием Второй мировой войны, в котором говорилось, что «Америка и Великобритания одержали победу над нацистами».

Пользователи Сети раскритиковали Штаты за отсутствие упоминая СССР, а в Москве возмутились попытками исказить итоги войны и принизить вклад советского народа.

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