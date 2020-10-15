В Минпросвещения заявили о единичных случаях COVID-19 среди школьников

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией среди школьников единичны. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Отдельные классы уходят на карантин с учетом выявления инфицированных учителей, большей частью. Иногда это ученики, хотя это совсем единичные случаи», — сказал Глушко в эфире канала «Россия 24».

По его словам, выстроена «управляемая модель, когда регионы очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости и учителей, и детей».

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики старших классов (с 6-го по 11-й) московских школ будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%. При этом в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет, поэтому было принято решение о дистанционке, объяснял Собянин.

Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся приостановлено с 9 октября. Такие меры Собянин называл вынужденными в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.