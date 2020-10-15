Прямой эфир
Сюжет:

В Минпросвещения заявили о единичных случаях COVID-19 среди школьников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией среди школьников единичны. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Тяжело ль в ученье: как в мире проходит возвращение в школы
И где главными противниками начала занятий выступают учителя

«Отдельные классы уходят на карантин с учетом выявления инфицированных учителей, большей частью. Иногда это ученики, хотя это совсем единичные случаи», — сказал Глушко в эфире канала «Россия 24».

По его словам, выстроена «управляемая модель, когда регионы очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости и учителей, и детей».

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики старших классов (с 6-го по 11-й) московских школ будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%. При этом в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет, поэтому было принято решение о дистанционке, объяснял Собянин.

Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся приостановлено с 9 октября. Такие меры Собянин называл вынужденными в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020